Колишній бранець "ДНР" Асєєв отримав обіцяну Зеленським квартиру. Фото

Колишній бранець "ДНР", журналіст і письменник Станіслав Асєєв 13 листопада отримав квартиру, яку йому обіцяв президент Володимир Зеленський.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця). Він також розповів, що не обійшлося без складнощів.

"Сьогодні зважився важливе питання з житлом – і я отримав обіцяну президентом квартиру. Маю сказати, що люди, на яких була покладена реалізація президентського слова ще в січні, мало що зробили", – написав Асєєв.

За його словами, питання вирішилося за місяць завдяки втручанню голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"За що я йому дуже вдячний. Перш за все тому, що тепер я зможу вивезти маму з окупації і їй буде де жити. А сам зможу нарешті не повертатися кожен день до думок – чи не кинули її в підвал за те, що говорив її син", – додав Асєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Асєєв був звільнений з полону терористів "ДНР" в грудні 2019 року, де він був засуджений до 15 років в'язниці нібито за шпигунство і інші злочини.