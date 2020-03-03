Звільнені з полону "Л/ДНР" Руслан Шейтер, Олександр Репетило та Роман Коркішко розповіли, що не отримали ні копійки матеріальної допомоги від держави, і поскаржилися на чиновників на місцях.

Своїми історіями вони поділилися в інтерв'ю "Фактам". Зокрема Шейтер зазначив, що не може працевлаштуватися в Харкові через постійні проблеми з документами.

"Тепер про допомогу держави. Спершу треба було відновити документи. Зателефонували з міністерства: "Вас чекають у міграційній службі, але у нас немає машин". Знайомий таксист погодився під'їхати в "Лісову поляну" і відвіз кілька людей на "бусику". А я із заявою й за готовим паспортом в міграційну службу їздив сам. Водійське посвідчення відновлював, коли був у Циблях. Ми з хлопцями скидалися та їздили в Переяслав-Хмельницький", – розповів Шейтер.

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"Інтересу тут до мене ніхто не проявляє. Хіба що раз на місяць телефонують від уповноваженого з прав людини та ставлять якісь уточнювальні питання. І все", – обурився він.

Чоловік не отримав матеріальної допомоги і в Харкові, куди поїхав після полону.

"Програма надання матеріальної допомоги від обласної адміністрації існує тільки для тих, хто прописаний у Харкові та в області. Я ж прописаний у Мар'їнському районі, тому мені нічого не належить. Посприяти з житлом тут не можуть. А з роботою – тільки направити в центр зайнятості. Міністерство ветеранів взагалі перервало зі мною зв'язок відтоді, як я виїхав із Києва", – додав колишній в'язень.

Репетило, який живе з сім'єю в Маріуполі, розповів схожу історію. Йому обіцяли підтримку від Червоного Хреста, проте виявилося, що сподіватися нема на що. Влада Маріуполя також не пішла назустріч.

"Вирушив у районну адміністрацію: "Я колишній полонений, мені сказали, що буде допомога якась. Чим можете допомогти?" Дівчина відповіла, що спершу її отримують нужденні, потім переселенці, "а потім ви", – розповів чоловік.

Коркішко ж зіткнувся зі ще складнішою ситуацією – все його рідні залишилися на окупованих територіях.

"З 10 лютого перебуваю в Маріуполі. Живу на гроші, які сім'я примудряється надсилати, щоб я оплатив хостел. У соцслужбі сказали: "Можемо поклопотатися, щоб ви пожили при храмі. Якщо будете там виконувати якусь роботу, раз на день погодують". Я обурився: "Добре, що хоч не на паперті стояти. Люди, я ж не бомжувати сюди приїхав", – розповів чоловік.

У ЦНАП, за його словами, на всі запити відповіли, що довідка з СБУ не підходить, і вимагають документи про статус колишнього полоненого. "Мовляв, тоді, можливо, будуть якісь пільги. А на поточному етапі "ви такі ж, як і всі". Тож допомоги – нуль цілих, нуль десятих", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишні полонені розповіли, що їм так і не виплатили обіцяні 100 тисяч допомоги від держави. Деякі українці поскаржилися, що залишилися без грошей і документів.

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