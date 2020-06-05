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5 червня • оновлено в 19:49
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Колишні полонені "ЛНР" одружилися одразу після обміну: зворушлива історія

1.7т
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У Сєвєродонецьку Луганської області одружилися колишні бранці терористичної "ЛНР".

24-річна Вікторія Вороніна і 27-річний Анатолій Семиренко закохалися одне в одного відразу після звільнення, пише "Радіо Свобода".

Пара особисто познайомилась після звільнення

Пара особисто познайомилась після звільнення

"Ми знали одне про одного ще в полоні, але особисто познайомилися після звільнення. Відразу ж зрозуміли, що це доля і вирішили одружитися", – розповіла Вікторія

Обоє – жителі Луганська. Терористи звинуватили їх у "державній зраді". Дівчину засудили до 12 років позбавлення волі.

Пару звільнили під час обміну полоненими в грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія Вороніна в лютому вперше розповіла про нелюдські катування, яким її піддавали терористи "ЛНР".

Під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року в Україну повернулися 76 осіб.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Війна на Донбасі Обмін полоненими
Місце
Україна
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