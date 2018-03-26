Не знаю, как кому, но мне в 2004 году, агитировавшей всех голосовать за Ющенко, позже было стыдно за сварку в команде, за несбывшиеся надежды, за беспомощность при быстром реванше рыгов, за его слабость. Сейчас уже отчетливо понимаю, что иначе и быть не могло. При его обессиленности болезнью (а поговаривают, что и здоровым, полениться любил) противостоять бешеной разрушительной энергии Тимошенко было просто нереально. Но, как бы там ни было, свой вклад в Украину он все-таки внес. Как бы мы не смеялись над глечиками, но Мистецький Арсенал, без которого сейчас немыслим Киев, встал в строй при нем. И свеча Памяти не дает забыть всему миру о том, как совсем недавно по меркам вечности, нелюди немыслимо страшно уничтожали людей.

Но думаю я сейчас не о Ющенко, а совсем о другом. О том, что каждый из нас, будучи лишь маленькой каплей в людском потоке, определяет общую и свою судьбу. Люди, которые живя в Луганске, Свердловске, Алчевске, "не знали", что там что-то происходит (а таких, как раз, было большинство) на первых этапах могли не дать развернуться сценарию. Когда еще не было раздачи оружия в захваченном здании СБУ, когда с Острой еще не заезжали чужие танки. Если бы после безобразного 9 марта не все, а хотя бы половина луганчан вышла на улицы с протестом против насилия, никто бы не отважился стрелять в такую толпу. И особого героизма при этом не понадобилось бы – это ведь не стоять одиночкам-евромайдановцам против навезенных кизячков и российских нацистов. Ту цену, которую они платят за свое тогдашнее равнодушие, врагу не пожелаешь. Переломаны судьбы всех, кто там остался, ибо как ни убеждай сам себя, что все нормально в несуществующей столице несуществующей страны с трамваями-невидимками, банком-суррогатом, исчезнувшими поездами, пустым вокзалом-призраком, развалинами аэропорта, стрельбой со всех сторон на полигонах и не только, убийственной агитационной порчей населения - полноценная жизнь все равно не вернется. А годы идут. Страшно сказать – уже четыре года. И это цена равнодушного молчания. Но не только там.

На предыдущих выборах президента в 2010 году много моих молодых сотрудников не ходило голосовать. Кто-то из неместных поленился взять открепительный. Киевляне традиционно умотали кататься на лыжах (они с сентября шушукались про раннее бронирование, кто в Буковеле или Чехии, кто в Драгобрате или Славском). А кому-то просто "в лом" было дойти до избирательного. Видя, что творится в Луганске (опять оголтелая ненавидящая агитация, как в 2004-м; а после за всех умирающих бабушек правильно проголосовали при полном попустительстве Королевской), я просила их не быть безответственными. Ребята лениво отвечали мне: "Да не выберут это позорище, не переймайтесь". После того, как Янукович стал президентом, один из моих любимых неравнодушных западенцев мрачно сказал: "Ну, все, теперь скинуть его можно будет только с большой кровью. Или жить, как в России". Молодняк снисходительно похихикал над нашими прогнозами. Но очень скоро им было уже несмешно, когда усталые возвращались со строительства баррикад на Майдане или, сонные после ночных охот на титушек, "куняли" над чертежами. А дальше была война. Она коснулась всех. Кто-то оббивал пороги военкоматов и уходил добровольцем, кому-то собирали на каску и бронежилет, кто-то ушел по повестке. А некоторые бледнели и искали отмазки, когда их вызывали в отдел кадров по письму военкомата. Но никто не винил себя самого в проявленном тогда, в январе 2010-го, равнодушии, за которое пришлось расплачиваться так быстро и так жестоко. Хотя, глядя сейчас на бабЮлю, трудно сказать, какое из зол на тех выборах было меньшим…

Зимой мне было страшно, что Украина не устоит, что количество МихоЛиз, ГадеРубанов, СеменоПоросюков зашкаливает. Но сейчас вижу, что собаки лают, а караван идет. И СБУ понемногу учится работать. Я не знаю, как донести до инертной массы, что равнодушие и лень заняться собственной жизнью, стоят намного дороже, чем кажется из теплого кресла. К сожалению, платят все, кто рядом. Убеждаюсь в этом, общаясь с луганчанами, которые были в оглушительном меньшинстве тогда, в 2013-14, которые осознавали опасность и не стояли в стороне. И они же первыми оказались выкинуты из родного города, из своих домов (спасибо,господи, что взял деньгами). И не унывают – живут, думают, анализируют, растят детей, работают и ухитряются как-то помогать другим. А главное – не хотят и не умеют быть равнодушными. Короче, улыбаются и пашут. И каждый день делают нашу страну и мир вокруг себя лучше. Люблю, верю и надеюсь!