Коли знімуть карантин в Україні: пояснення

Суспільство 09:01, 4.06.2020 Оновлено: 09:42, 4.06.2020

Адаптивний карантин в Україні буде діяти до 22 червня. Далі все залежатиме від ситуації з захворюваності після всіх етапів його ослаблення.

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Кожен новий етап пом'якшення карантину настає раз у 10 днів.

Карантин в Україні буде діяти щонайменше до 22 червня

Так, із 5 червня уряд України дозволив:

  • особам, старшим за 60 років, не дотримуватися самоізоляції;

  • буде запущено внутрішні авіаперельоти;

  • перевезення пасажирів легковими автомобілями дозволять у кількості до п'яти осіб разом із водієм (без урахування дітей у віці до 14 років);

  • кафе й ресторани зможуть приймати відвідувачів усередині закладів;

  • знімуть заборону на проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї людини на 1,5 м²;

  • буде дозволено проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в віддаленому режимі.

На наступному етапі з 15 червня запустять закордонне авіасполучення.

Водночас у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС буде зобов'язана зібратися позачергово і скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні доцільно послаблювати карантин, незважаючи на постійне зростання захворюваності на коронавірус.

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