Коли запустять метро в Україні: Шмигаль уточнив терміни

Тимур Григоренко Суспільство 10:52, 12.05.2020 Оновлено: 11:00, 12.05.2020

В Україні не запустили метро та міжміський транспорт через велику кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Однак запуск передбачається до середини літа.

Про це в ефірі 1+1 сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас він підкреслив, що громадський транспорт у містах працює.

Денис Шмигаль

"Метро й міжміський транспорт – це дуже важливе питання. Поки ми не пройшли цей пік, то уявіть, як два мільйони людей збираються у вагонах – дуже близький контакт. Метро та міжміський транспорт можуть стати каталізаторами поширення й розповсюдження захворювання", – пояснив глава уряду.

Однак Шмигаль не назвав точних термінів відновлення роботи транспорту. Але він припустив, що транспорт відновлять до середини літа.

Відзначимо, що колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила за відновлення роботи громадського транспорту в Україні, але з додатковими заходами протидії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня в Україні вперше послабили карантинні заходи на державному рівні.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Напівпорожні ТРЦ і черги в заклади: як виглядає Дніпро після ослаблення карантину

Українка вмирала протягом 43 днів після пологів, а тіло дитини зникло: моторошний випадок у пологовому будинку під Запоріжжям

Під Києвом зняли п'яних дівчат, які смажили сосиски на "вічному вогні"

Брат ли мне тот, кто убивает меня?

Євробачення-2020: що відомо про представника України Go_A та як виступили