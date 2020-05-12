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12 травня • оновлено в 11:06
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Коли запустять метро в Україні: Шмигаль уточнив терміни

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В Україні не запустили метро та міжміський транспорт через велику кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Однак запуск передбачається до середини літа.

Про це в ефірі 1+1 сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас він підкреслив, що громадський транспорт у містах працює.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

"Метро й міжміський транспорт – це дуже важливе питання. Поки ми не пройшли цей пік, то уявіть, як два мільйони людей збираються у вагонах – дуже близький контакт. Метро та міжміський транспорт можуть стати каталізаторами поширення й розповсюдження захворювання", – пояснив глава уряду.

Однак Шмигаль не назвав точних термінів відновлення роботи транспорту. Але він припустив, що транспорт відновлять до середини літа.

Відзначимо, що колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила за відновлення роботи громадського транспорту в Україні, але з додатковими заходами протидії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня в Україні вперше послабили карантинні заходи на державному рівні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
метро транспорт
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