Коли запустять метро і залізницю в Україні: медик назвав умову

Обговорювати тему ослаблення карантинних заходів, зокрема відновлення роботи метрополітену і залізниці, можна буде через 7-10 днів після Великодня.

"Якщо через тиждень після Великодня ми не будемо бачити істотного підвищення кількості нових випадків, якщо їх кількість буде стабільною, і за умови збільшення можливостей тестування для українців, ми зможемо говорити про ослаблення обмежувальних заходів", – сказав в ефірі ObozTV ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

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"Одним із заходів ефективної профілактики поширення Covid-19 є фізичне або так зване соціальне дистанціювання, якого можна досягти, зокрема, за допомогою припинення транспортного сполучення", – нагадав медик.

У цьому контексті Курпіта розповів про застереження, озвучене Всесвітньою організацією охорони здоров'я – "занадто швидка відмова від обмежувальних заходів може призвести до повернення епідемії і початку нової хвилі поширення захворювання".

Як писав OBOZREVATEL:

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що подаватиме постанову про продовження карантину в Україні через пандемію коронавірусу, як мінімум, до 12 травня.

В Італії анонсували початок другої фази загальнонаціонального карантину. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте закликав регіони не поспішати послаблювати заходи, щоб не допустити повторного спалаху COVID-19.

У Великобританії розглядають можливість продовження карантину через пандемію COVID-19 до 2021 року.

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