Коли запустять маршрутки в Україні: Криклій назвав дату

Питання про зняття карантинних обмежень для комерційних пасажирських перевезень, зокрема маршрутних таксі, буде розглядатися не раніше 22 травня.

Про це в ефірі ObozTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. "Починаючи з 22 травня, а далі будемо виходити з рекомендацій МОЗ. Орієнтовно – остання декада травня – початок червня", – уточнив він.

За словами міністра, спочатку буде відновлюватися рух муніципального громадського транспорту, і лише потім буде розглядатися питання про ослаблення обмежень для комерційного транспорту.

Чиновник повідомив, що наступного тижня може відбутися нарада з представниками комерційних перевізників, які звертаються до Міністерства з численними пропозиціями і проханнями відновити їх роботу якомога раніше.

Разом з тим Криклій наголосив: "На жаль, поки що ми не можемо дати можливість всім маршрутним таксі відновити роботу. Ми не можемо ризикувати, тому що інакше ми зводимо нанівець всі ті зусилля, які докладалися під час режиму ізоляції і обмежень".

Коли запустять маршрутки: міністр назвав дату

У цьому контексті він нагадав про те, що до карантину маршрутні таксі часто працювали "в режимі порушень". "У маршрутних таксі не обмежувалися місцями для сидіння. Фактично було більше стоячих місць. Не йшлося навіть про безпеку перевезень, а зараз у нас додається ще й небезпека поширення коронавірусу", – зауважив міністр.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Криклій озвучив плани міністерства щодо повної відмови від маршрутних таксі як виду міського громадського транспорту.