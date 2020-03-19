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19 березня • оновлено в 19:25
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Коли закінчиться карантин в Україні: у Авакова заговорили про надзвичайний стан

8.3т
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В Україні в найближчі дні для боротьби з коронавірусом COVID-19 можуть бути вжиті заходи надзвичайного стану.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, зазначивши, що режим НС в трьох областях дозволив психологічно підготувати українців до такого кроку.

"Припиняться жарти, сміх і політична істерика з приводу коронавірусу. Для цього не потрібні будуть колони катафалків в нашій країні. Працювати буде тільки той бізнес, який критично необхідний для життєзабезпечення країни. Без нової сукні, брюк, трусів або шкарпеток, без нового авто або походу в кафе, пару місяців люди переживуть", – розповів радник.

Режим НС в Україні

Режим НС в Україні

Радник Арсена Авакова спрогнозував такі зміни:

  • встановлення комендантської години;

  • особливий порядок розподілу продуктів харчування;

  • мобілізацію ресурсів підприємств, організацій і установ та переорієнтацію виробництва;

  • швидке усунення керівників держпідприємств, організацій і установ, що неналежно виконуватимуть завдання;

  • обмеження свободи пересування і штрафи за порушення домашньої самоізоляції;

  • радикальне зменшення обсягів роздрібних готівкових розрахунків (замість оплати товарів і послуг банківськими картками);

  • кожен матиме в кишені антисептик, на обличчі – маску, а на руках – рукавички;

  • максимальне залучення правоохоронних органів до відповідальності "здирників і шахраїв, намагатися заробити на біді";

  • непрацюючі пенсіонери будуть сидіти вдома;

  • абсолютна більшість українців буде сідіти вдома. З штрафами за порушення цього обмеження;

  • походи в гості, вечірки з друзями, проведення сімейних заходів за межами кола людей, з якими живете в одному будинку, буде заборонено;

  • діти не будуть гуляти вулицями та парками;

  • дорослі, включаючи спортсменів, не будуть бігати по вулицях;

  • покупці не будуть заходити в аптеки. Провізори будуть отримувати розрахунок і виносити медикаменти громадянам, які стоятимуть в черзі на вулиці, на відстані мінімум півтора метра один від одного. Так само будуть робити продавці маленьких продуктових магазинів;

  • радикально зменшаться обсяги роздрібних готівкових розрахунків. Розрахунок в магазинах – картками;

  • бригади медиків та інших служб, будуть перевіряти температуру громадян, які пересуваються на вулиці, сідають в громадський транспорт або заходять в магазин або аптеки.

"Люди перестануть їздити на роботу в офіси і організації, на підприємства, які не є критично важливими. Їздити в громадському транспорті будуть тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. В крайньому випадку – громадяни дорогою в аптеку або продуктового магазину", – зазначив Варченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Іван Варченко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Кукаринский зомбилэнд!
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семенов Александр
семенов Александр
без кружевных ?!!!
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