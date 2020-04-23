Коли закінчиться карантин в Україні: пояснення

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня, тому можливе ослаблення карантинних заходів очікується лише з 12 травня.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зняття ізоляції відбуватиметься у п'ять етапів.

"У нас є дуже чіткий план виходу з карантину. План складається з п'яти етапів. Є стартова точка реалізації цього плану, ми її умовно можемо назвати день "К" або день "кінця карантину".Цей день або початок реалізації нашого плану ми можемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації", – казав голова уряду на засіданні КМ у середу, 22 квітня.

Карантин в Україні

Шмигаль наголосив, що основною умовою для настання першого дня виходу з карантину буде низький відсоток (плюс-мінус 5%) виявлених випадків захворювання COVID-19 протягом 10 днів.

Також лікарні мають бути заповнені хворими менш ніж на 50%. Зараз цей показник становить 10%, зазначив прем'єр.

"Після цього йдемо по дорожній карті виходу з карантину та реалізуємо подальші етапи. Вони також прописані, ми їх повідомимо і розповімо, за яких умов починатиметься кожен із цих етапів", – пояснив Шмигаль.

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