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23 квітня • оновлено в 13:37
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Коли закінчиться карантин в Україні: пояснення

7.1т
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Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня, тому можливе ослаблення карантинних заходів очікується лише з 12 травня.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зняття ізоляції відбуватиметься у п'ять етапів.

"У нас є дуже чіткий план виходу з карантину. План складається з п'яти етапів. Є стартова точка реалізації цього плану, ми її умовно можемо назвати день "К" або день "кінця карантину".Цей день або початок реалізації нашого плану ми можемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації", – казав голова уряду на засіданні КМ у середу, 22 квітня.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Шмигаль наголосив, що основною умовою для настання першого дня виходу з карантину буде низький відсоток (плюс-мінус 5%) виявлених випадків захворювання COVID-19 протягом 10 днів.

Також лікарні мають бути заповнені хворими менш ніж на 50%. Зараз цей показник становить 10%, зазначив прем'єр.

"Після цього йдемо по дорожній карті виходу з карантину та реалізуємо подальші етапи. Вони також прописані, ми їх повідомимо і розповімо, за яких умов починатиметься кожен із цих етапів", – пояснив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

  • А на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського було зазначено, що продовження карантину необхідне через те, що пік захворюваності коронавірусом очікується лише на початку травня.

  • Водночас для підтримки громадян і запуску економіки глава держави висловив готовність ввести певні послаблення обмежувального режиму. Перш за все, йдеться про некритичних об'єктах інфраструктури.

  • Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що у 2020 році світові не вдасться подолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки. Він вважає, що в цей період людям доведеться дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

  • Також прем'єр-міністр зазначив, що з 22 квітня в Україні вводять нові визначення карантинних заходів. Впроваджуватимуться три рівні: жовтий, помаранчевий і червоний.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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