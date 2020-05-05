Якого числа закінчиться карантин в Україні: пояснення

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня очікується ослаблення карантинних заходів.

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Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду, продовження карантину після 22 травня залежатиме від того, як рухатиметься пандемія коронавірусу в світі та які коливання кривої захворюваності будуть фіксуватися в країні.

Карантин в Україні

Водночас у регіонах України введуть адаптивний карантин – місцева влада сама вирішуватиме, де його посилювати, а де послаблювати.

У тих областях, де найгірша ситуація із COVID-19, карантин буде продовжено навіть тоді, коли його знімуть по всій країні.

Всього заплановано п'ять етапів виходу з карантину в Україні. Перший етап розпочнеться 11 травня. З цього дня почне працювати частина об'єктів індустрії краси, відкриють парки, сквери та зони відпочинку.

З 11 травня дозволять працювати:

закладам громадського харчування "через віконце" самовивозу та на літніх майданчиках;

перукарням, салонам краси, манікюрним салонам;

магазинам оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім ТРЦ);

підприємствам побутового обслуговування населення;

музеям і бібліотекам;

стоматологіям;

адвокатам, аудиторам, нотаріусам, психологам;

магазинам дитячого одягу та взуття.

Відкривати будуть не всі заклади, а ті, які зможуть виконувати санітарні умови (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція).

Раніше OBOZREVATEL писав, що можна й не можна буде робити в Україні з 11 травня.