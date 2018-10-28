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Коли закінчиться "бабине літо": синоптик розповів про похолодання в Україні

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В Україну прийшло потепління, яке протримається до 4 листопада. А з кінця наступного тижня почне холоднішати.

Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик, зазначивши, що підвищення температури повітря пов'язано з перебудовою баричного поля (розподіл атмосферного тиску), передає "АиФ-Украина" .

Він уточнив, що в період чергового "бабиного літа" змінюється напрямок повітряних мас.

"Зараз він (напрямок повітряних мас - Ред.) північно-західний, зміщується на захід і південний захід, а на півдні завжди тепліше, за рахунок цього і йде потепління", - зазначив синоптик.

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За його прогнозом, в кінці наступного тижня почне холоднішати на сході України.

"Повітря буде йти з районів центральної Росії, і нічні температури опустяться до 2-7 градусів тепла, а денні будуть триматися на рівні 10-15 градусів", - додав Білик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі тижні в Україні збережеться тепла погода з невеликими дощами, перші заморозки з мокрим снігом очікуються в листопаді.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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