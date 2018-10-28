Коли закінчиться "бабине літо": синоптик розповів про похолодання в Україні

В Україну прийшло потепління, яке протримається до 4 листопада. А з кінця наступного тижня почне холоднішати.
Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик, зазначивши, що підвищення температури повітря пов'язано з перебудовою баричного поля (розподіл атмосферного тиску), передає "АиФ-Украина" .
Він уточнив, що в період чергового "бабиного літа" змінюється напрямок повітряних мас.
"Зараз він (напрямок повітряних мас - Ред.) північно-західний, зміщується на захід і південний захід, а на півдні завжди тепліше, за рахунок цього і йде потепління", - зазначив синоптик.
За його прогнозом, в кінці наступного тижня почне холоднішати на сході України.
"Повітря буде йти з районів центральної Росії, і нічні температури опустяться до 2-7 градусів тепла, а денні будуть триматися на рівні 10-15 градусів", - додав Білик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі тижні в Україні збережеться тепла погода з невеликими дощами, перші заморозки з мокрим снігом очікуються в листопаді.
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