Коли закінчиться "бабине літо": синоптик розповів про похолодання в Україні

В Україну прийшло потепління, яке протримається до 4 листопада. А з кінця наступного тижня почне холоднішати.

Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик, зазначивши, що підвищення температури повітря пов'язано з перебудовою баричного поля (розподіл атмосферного тиску), передає "АиФ-Украина" .

Він уточнив, що в період чергового "бабиного літа" змінюється напрямок повітряних мас.

"Зараз він (напрямок повітряних мас - Ред.) північно-західний, зміщується на захід і південний захід, а на півдні завжди тепліше, за рахунок цього і йде потепління", - зазначив синоптик.

За його прогнозом, в кінці наступного тижня почне холоднішати на сході України.

"Повітря буде йти з районів центральної Росії, і нічні температури опустяться до 2-7 градусів тепла, а денні будуть триматися на рівні 10-15 градусів", - додав Білик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі тижні в Україні збережеться тепла погода з невеликими дощами, перші заморозки з мокрим снігом очікуються в листопаді.