Коли закінчиться бабине літо: синоптик дала прогноз по Україні

У вівторок, 10 вересня, на території України очікується тепла малохмарна погода, а у вихідні дні — похолодання.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, всюди — бабине літо, тільки на Закарпатті та в Карпатах місцями пройдуть дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме +24... +29 градусів. Вітер південно-східний та східний, 3-8 м/с, на заході й у Приазов'ї окремі пориви до 15 м/с.

Тепла погода 24 канал

У Києві 10 вересня буде сухо, хмарно з проясненнями, вдень у столиці очікується до 27 градусів тепла.

"Молоде бабине літо триватиме не вічно, вже в найближчі вихідні погода зміниться, стане значно холодніше", — додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали мінливий прогноз погоди на вересень в Україні.

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