Коли закінчитися пандемія коронавірусу: світові астрологи назвали дати

Літньо-осінній сезон 2020 року може стати кінцем хаотичної пандемії нового китайського коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У цьому переконаний відомий астролог Ачар’я Вінод Кумар, який вважає, що вірус не зможе витримати спекотну погоду. Про це, а також прогнози його колег повідомляє NewsHeads.

"Починаючи з літа, ми зможемо отримати певний контроль над цим вірусом і, хоча до цього моменту він міг багато поширюватися, вважається, що приблизно у вересні та листопаді коронавірус опиниться під належним контролем", – стверджує Кумар.

За прогнозами астрологів, пандемія коронавірусу може закінчитися влітку 2020 року

Водночас інший відомий астролог із ОАЕ, Ачар’я Сандіп Бхаргава, пророкує, що подіям, які пов'язані з поширенням COVID-19, знайдуть позитивне вирішення у травні цього року. Аналогічні прогнози щодо коронавірусу зробив і астролог із Дубая Упендра Шастрі.

Зі свого боку популярний індійський астрологічний веб-сайт GaneshaSpeaks стверджує, що вже з 30 березня буде "певне полегшення" в ситуації з цією недугою, але належним чином контролювати пандемію вдасться тільки ближче до вересня 2020-го.

Так, якщо вірити всім вищезгаданим прогнозам, то до літа пандемія повинна закінчитися. Водночас вчені і дослідники дотримуються зовсім іншої думки й покладаються на науковий підхід, який, сподіваються вони, покладе край новому коронавірусу COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докторка біологічних наук, професорка Школи Системної Біології GMU (США) Анча Баранова вважає, що пандемія коронавірусу зупиниться природним шляхом тільки в разі, якщо хвороба еволюціонує або більшість людей набудуть імунітету.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!