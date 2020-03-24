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24 березня • оновлено в 12:49
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Коли закінчитися пандемія коронавірусу: світові астрологи назвали дати

1.7т
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Літньо-осінній сезон 2020 року може стати кінцем хаотичної пандемії нового китайського коронавірусу COVID-19.

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У цьому переконаний відомий астролог Ачар’я Вінод Кумар, який вважає, що вірус не зможе витримати спекотну погоду. Про це, а також прогнози його колег повідомляє NewsHeads.

"Починаючи з літа, ми зможемо отримати певний контроль над цим вірусом і, хоча до цього моменту він міг багато поширюватися, вважається, що приблизно у вересні та листопаді коронавірус опиниться під належним контролем", – стверджує Кумар.

За прогнозами астрологів, пандемія коронавірусу може закінчитися влітку 2020 року

За прогнозами астрологів, пандемія коронавірусу може закінчитися влітку 2020 року

Водночас інший відомий астролог із ОАЕ, Ачар’я Сандіп Бхаргава, пророкує, що подіям, які пов'язані з поширенням COVID-19, знайдуть позитивне вирішення у травні цього року. Аналогічні прогнози щодо коронавірусу зробив і астролог із Дубая Упендра Шастрі.

Зі свого боку популярний індійський астрологічний веб-сайт GaneshaSpeaks стверджує, що вже з 30 березня буде "певне полегшення" в ситуації з цією недугою, але належним чином контролювати пандемію вдасться тільки ближче до вересня 2020-го.

Так, якщо вірити всім вищезгаданим прогнозам, то до літа пандемія повинна закінчитися. Водночас вчені і дослідники дотримуються зовсім іншої думки й покладаються на науковий підхід, який, сподіваються вони, покладе край новому коронавірусу COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докторка біологічних наук, професорка Школи Системної Біології GMU (США) Анча Баранова вважає, що пандемія коронавірусу зупиниться природним шляхом тільки в разі, якщо хвороба еволюціонує або більшість людей набудуть імунітету.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Астрологічний прогноз Коронавірус
Тег
вірус
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