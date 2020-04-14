Коли за хворим на коронавірус приїжджає швидка: в МОЗ назвали симптоми

Виїзд швидкої допомоги за викликом хворого з підозрою на коронавірус здійснюється за суворим алгоритмом і в разі підтвердження одного з чотирьох ключових симптомів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на брифінгу 14 квітня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас розроблений чіткий алгоритм реагування швидкої допомоги. Диспетчер повинен зробити опитування, які клінічні симптоми. Наприклад, стійка лихоманка, температура, проблеми з диханням, загрудинний біль. Потім ухвалюється рішення про виїзд", – зазначив він.

Швидка допомога "Главком"

Разом з тим, Степанов визнав, що в Україні є поодинокі випадки, коли або диспетчер швидкої допомоги не дотримувався алгоритму дій, або людина, яка телефонує, чітко не визначає симптоматику.

"Але це дійсно поодинокі випадки. МОЗ чітко реагує на це, щоб виключати їх", – запевнив очільник МОЗ.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, станом на 14 квітня в Україні офіційно підтвердилися 3 372 випадки коронавірусу. З них – 98 летальних і 119 пацієнтів одужали. За добу в країні виявили 270 випадків інфікування.