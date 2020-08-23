Коли восени 2020 в Україну прийдуть заморозки: названі дати

Перші заморозки в Україні можуть початися в кінці жовтня.

Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його розрахунками, в Київській та Полтавській областях 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися нижче нуля і досягти позначки -1... -4 градуси.

Як уточнив синоптик, в ці дні може пройти сніг з дощем.

За його словами, весь жовтень буде холодним, а його перша декада буде дощовою – опади очікуються в період з 1 по 12 жовтня. До 14 жовтня вдень повітря буде прогріватися до 16 градусів, в період з 15 по 25 жовтня максимальне значення денних температур складе 12 градусів. "В останній тиждень місяця – всього 3-4 градуси тепла", – сказав Горбань.

Матеріал про те, якою буде погода в Україні цієї осені, скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL раніше синоптики озвучили прогноз на "довгі вихідні" з 22 по 24 серпня і на День незалежності України.