Коли восени 2020 в Україну прийдуть заморозки: названі дати

Жовтень 2020 року буде холодним і дощовим
В кінці місяця можливі заморозки до -4 градусів
В останній тиждень жовтня можливий дощ зі снігом і різке зниження температури
В кінці жовтня можливі заморозки до -4 градусів.
Перші заморозки в Україні можуть початися в кінці жовтня.
Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його розрахунками, в Київській та Полтавській областях 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися нижче нуля і досягти позначки -1... -4 градуси.
Як уточнив синоптик, в ці дні може пройти сніг з дощем.
За його словами, весь жовтень буде холодним, а його перша декада буде дощовою – опади очікуються в період з 1 по 12 жовтня. До 14 жовтня вдень повітря буде прогріватися до 16 градусів, в період з 15 по 25 жовтня максимальне значення денних температур складе 12 градусів. "В останній тиждень місяця – всього 3-4 градуси тепла", – сказав Горбань.
Матеріал про те, якою буде погода в Україні цієї осені, скоро читайте на OBOZREVATEL .
Як писав OBOZREVATEL раніше синоптики озвучили прогноз на "довгі вихідні" з 22 по 24 серпня і на День незалежності України.
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