Коли відкриють українські курорти: Ляшко дав відповідь

Галина Остаповець Суспільство 09:33, 30.04.2020 Оновлено: 09:34, 30.04.2020

Через пандемію кононавірусу українські курорти Одеси, Херсона і Карпат стануть кращими в Європі і будуть приносити кошти в економіку країни.

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Такою думкою в інтерв'ю OBOZREVATEL поділився головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Водночас вказав на небезпечний нюанс літнього відпочинку в цьому році.

"Зараз я хвилююся за здоров'я українців і стримування епідемії", – підкреслив він.

Відкриття курортів в Україні залежатиме від стримування поширення COVID-19

Головний санлікар зазначив, що багато хто боятиметься пускати до себе туристів з-за ймовірності захворіти. Тому все залежить тільки від людей і того, як вони дотримуватимуться карантину.

"Якщо кількість інфікованих буде знижуватися, ми ініціюватимемо відновлення курортів. Якщо ні – вибачте", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на спалах коронавірусу в одних країнах, в інших уже думають, як пустити до себе туристів. Стало відомо, куди можна буде поїхати влітку 2020 року.

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