Головна Новини
30 квітня • оновлено в 10:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коли відкриють українські курорти: Ляшко дав відповідь

2.4т
Читати матеріал російською

Через пандемію кононавірусу українські курорти Одеси, Херсона і Карпат стануть кращими в Європі і будуть приносити кошти в економіку країни.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Такою думкою в інтерв'ю OBOZREVATEL поділився головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Водночас вказав на небезпечний нюанс літнього відпочинку в цьому році.

"Зараз я хвилююся за здоров'я українців і стримування епідемії", – підкреслив він.

Відкриття курортів в Україні залежатиме від стримування поширення COVID-19

Відкриття курортів в Україні залежатиме від стримування поширення COVID-19

Головний санлікар зазначив, що багато хто боятиметься пускати до себе туристів з-за ймовірності захворіти. Тому все залежить тільки від людей і того, як вони дотримуватимуться карантину.

"Якщо кількість інфікованих буде знижуватися, ми ініціюватимемо відновлення курортів. Якщо ні – вибачте", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на спалах коронавірусу в одних країнах, в інших уже думають, як пустити до себе туристів. Стало відомо, куди можна буде поїхати влітку 2020 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
вірус відпочінок туризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
8
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги