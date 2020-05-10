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10 травня • оновлено в 22:28
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Коли відкриють метро в Україні: Ляшко назвав терміни

5.4т
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Метро в містах України відновить роботу, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, відкриття метрополітенів планується на 4 етапі виходу з карантину.

"Метро ми припускали відкрити на четвертому етапі, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання буде меншою, ніж 5 на область. Оскільки ми говоримо про метро, то це міста Київ, Харків і Дніпро", – зазначив Ляшко.

Ляшко розповів про терміни відкриття метро в Україні

Ляшко розповів про терміни відкриття метро в Україні

Україна.ру

Головний санлікар країни вчергове наголосив, що рішення про відкриття метро буде повністю залежати від епідемічної ситуації в країні.

"Якщо говорити про 5 не зв'язаних випадків, то зрозуміло, що в такому випадку епідемія остаточно йде на спад. Подивимося, як вийде, чи зможемо ми так довго не відкривати метро з економічної точки зору. Знову ж таки, це буде питанням дискусії і відстеження кількості випадків, готовності системи охорони здоров'я їх приймати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я метро
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
гениальный и глобальный развод,что есть его целью?
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