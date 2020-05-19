Метро в Харкові відкриють уже через годину після ухвалення відповідного рішення Кабінетом міністрів України.

З такою заявою виступив мер міста Геннадій Кернес в ефірі "Громадського радіо". На його думку, причиною заторів у місті стало саме закриття підземки.

"Харківське метро зможе відкритися для пасажирів вже через годину після ухвалення такого рішення. На час карантину робота підприємства не припинялася, підземний транспорт регулярно обкатували", – зазначив посадовець.

Кернес розповів про готовність відкриття метро в Харкові

За словами харківського мера, після пом’якшення карантинних заходів на дорогах міста утворилися затори, а оскільки метрополітен досі закритий, наземний громадський транспорт переповнений.

Водночас, підкреслив він, у підземці цілком реально організувати перевезення пасажирів, дотримуючись санітарних норм і без скупчення натовпів людей.

"У транспорт набиваються люди. Але мене дуже втішило доручення президента Кабінету міністрів розробити заходи щодо передачі повноважень ухвалювати рішення щодо транспорту на місцях", – додав Кернес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що в разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе уже на початку червня. Що ж стосується метро, то його запуск може буде неодночасним у Києві, Харкові та Дніпрі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!