Коли відкриють кінотеатри в Україні: міністр назвав дату
Кінотеатри в Україні почнуть поетапно відновлювати свою роботу з 2 липня.
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Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі. Така дата була визначена в ході зустрічі представників кіноіндустрії та профільних депутатів.
Він зазначив, що на даний момент можлива наповненість залів тільки в 30%, а це робота в "мінус".
"Кінотеатри просто не зможуть платити зарплату персоналу", – підкреслив Ткаченко.
Міністр додав, що дати світових і українських кінопрем'єр були перенесені. Тому великих кас найближчим часом взагалі не буде.
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