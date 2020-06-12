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12 червня • оновлено в 10:21
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Коли відкриють кінотеатри в Україні: міністр назвав дату

1.2т
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Кінотеатри в Україні почнуть поетапно відновлювати свою роботу з 2 липня.

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Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі. Така дата була визначена в ході зустрічі представників кіноіндустрії та профільних депутатів.

Він зазначив, що на даний момент можлива наповненість залів тільки в 30%, а це робота в "мінус".

Кінотеатри в Україні

Кінотеатри в Україні

brd24.com

"Кінотеатри просто не зможуть платити зарплату персоналу", – підкреслив Ткаченко.

Міністр додав, що дати світових і українських кінопрем'єр були перенесені. Тому великих кас найближчим часом взагалі не буде.

Коли відкриють кінотеатри в Україні: міністр назвав дату

Раніше OBOZREVATEL писав, що друга хвиля коронавірусної інфекції в Україні може статися під час сезонного зростання захворюваності на грип. У таких випадках можливе поєднання інфекцій.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
кінотеатр
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