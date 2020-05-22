Коли відкриється метро в Харкові: Кернес уточнив дату й час

Харківський метрополітен відновить свою роботу о 05:30 ранку понеділка, 25 травня.
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Про це повідомив у Facebook мер Харкова Геннадій Кернес.
Кернес заявив про відновлення роботи метро в Харкові з 25 травня
"Нагадую, що карантин не скасований, а тільки ослаблений, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, зокрема й метро, діє й сьогодні", – зазначив він.
Кернес закликав користувачів залишати в коментарях побажання про те, як поліпшити роботу громадського транспорту в Харкові в період ослаблення карантину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в Держпродспоживслужбі Києва відзначили, що головною умовою для запуску роботи метро буде дотримання пасажирами безпечної фізичної дистанції. Ще одне правило – обов'язкова дезінфекція всіх приміщень і рухомого складу.
Також із запуском роботи метро на входах до станцій буде проводитися вибіркове вимірювання температури пасажирам. Підкреслюється, що всі вони повинні носити захисні маски й навіть рукавички.
Водночас тривають суперечки про необхідність обмеження й за кількістю пасажирів у вагонах метро, як і в салонах наземного міського транспорту: трамваях, тролейбусах і автобусах.
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