Коли відкриється метро в Харкові: Кернес уточнив дату й час

Харківський метрополітен відновить свою роботу о 05:30 ранку понеділка, 25 травня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив у Facebook мер Харкова Геннадій Кернес.

Кернес заявив про відновлення роботи метро в Харкові з 25 травня

"Нагадую, що карантин не скасований, а тільки ослаблений, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, зокрема й метро, діє й сьогодні", – зазначив він.

Кернес закликав користувачів залишати в коментарях побажання про те, як поліпшити роботу громадського транспорту в Харкові в період ослаблення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в Держпродспоживслужбі Києва відзначили, що головною умовою для запуску роботи метро буде дотримання пасажирами безпечної фізичної дистанції. Ще одне правило – обов'язкова дезінфекція всіх приміщень і рухомого складу.

Також із запуском роботи метро на входах до станцій буде проводитися вибіркове вимірювання температури пасажирам. Підкреслюється, що всі вони повинні носити захисні маски й навіть рукавички.

Водночас тривають суперечки про необхідність обмеження й за кількістю пасажирів у вагонах метро, як і в салонах наземного міського транспорту: трамваях, тролейбусах і автобусах.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!