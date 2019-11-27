"Коли ви нажеретеся?" Українці збунтувалися проти нових цін на газ

У мережі викликала ажіотаж новина про нові ціни на газ, затверджені Кабінетом міністрів України. Українці висловили обурення у зв'язку зі зростанням тарифів, звинувативши у цьому нову владну команду.

Так, у соцмережі Facebook розгорнулися бурхливі дискусії з цього приводу. Громадяни обурюються через те, що курс долара падає, а вартість блакитного палива для звичайних споживачів підскочила.

"Ось і настало "покращення"!", "Вони взагалі в адекваті?!", "Коли, с*ка, ви вже нажерется? Не вдавить вас?", "Немає слів крім матюків!", "Не держава, а цирк. Наживаються на людях", – обурюються українці.

Тарифи на газ "Прямий"

"От г*ндони. Нафта подешевшала, долар впав на 20%, а вони нам газ продають за завищеною ціною – і ще й хваляться цим. У минулому році газ коштував 8600 грн при курсі 28,5. Зараз він має коштувати максимум 6800", "Газ купується за кордоном. Долар впав на 18%. Газ був 8,55 того опалювального сезону. Тепер 8. Тобто, впав на 5%. Де 13 %?" – не вщухають обурення споживачів у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабмін 27 листопада схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду. При цьому зараз українці купують газ за суму близько 7 грн/1 куб. м.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав нові тарифи рекордно низькими.

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