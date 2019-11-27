Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Коли ви нажеретеся?" Українці збунтувалися проти нових цін на газ

59.3т
Читати матеріал російською

У мережі викликала ажіотаж новина про нові ціни на газ, затверджені Кабінетом міністрів України. Українці висловили обурення у зв'язку зі зростанням тарифів, звинувативши у цьому нову владну команду.

Так, у соцмережі Facebook розгорнулися бурхливі дискусії з цього приводу. Громадяни обурюються через те, що курс долара падає, а вартість блакитного палива для звичайних споживачів підскочила.

"Ось і настало "покращення"!", "Вони взагалі в адекваті?!", "Коли, с*ка, ви вже нажерется? Не вдавить вас?", "Немає слів крім матюків!", "Не держава, а цирк. Наживаються на людях", – обурюються українці.

Тарифи на газ

Тарифи на газ

"Прямий"

Новини
В Україні можуть різко злетіти ціни на газ: у Міненерго порахували тариф

"Коли ви нажеретеся?" Українці збунтувалися проти нових цін на газ

"Коли ви нажеретеся?" Українці збунтувалися проти нових цін на газ

"Коли ви нажеретеся?" Українці збунтувалися проти нових цін на газ

"Коли ви нажеретеся?" Українці збунтувалися проти нових цін на газ

"От г*ндони. Нафта подешевшала, долар впав на 20%, а вони нам газ продають за завищеною ціною – і ще й хваляться цим. У минулому році газ коштував 8600 грн при курсі 28,5. Зараз він має коштувати максимум 6800", "Газ купується за кордоном. Долар впав на 18%. Газ був 8,55 того опалювального сезону. Тепер 8. Тобто, впав на 5%. Де 13 %?" – не вщухають обурення споживачів у мережі.

"Коли ви нажеретеся?" Українці збунтувалися проти нових цін на газ

"Коли ви нажеретеся?" Українці збунтувалися проти нових цін на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабмін 27 листопада схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

  • Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду. При цьому зараз українці купують газ за суму близько 7 грн/1 куб. м.

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав нові тарифи рекордно низькими.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Ціна на газ
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
98
Коментарі
79
190
Смішно
44
Цікаво
174
Сумно
53
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Вони, поки ви не порозумнішаєте, ніколи не нажеруться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Украинцы взбунтовались" ... а шо, уже был очередной муйдан? и шо, опять кастрюли на башку напяливали, и опять скакали, и опять покрышки жгли ? Блин, я такое шоу пропустил... хотя, похоже, xoxлo-cкoт без американского печенья даже жопу от дивана не оторвет... "нерабы" бл.... cpaныe
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
пупкина племянник, вы всю жизнь были рабами, батраками и т.п.в отличии от нас, русских
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
пупкина племянник
пупкина племянник
Колорад Ваня, тебе крепостному не понять
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Плати, xoxoл, а то Путин нападет !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги