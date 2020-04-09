Коли Вербна неділя і Чистий четвер у 2020 році: дати

Вербну неділю у 2020 році православні відзначають 12 квітня. Як відомо, це свято щороку випадає на різні дати (залежить від того, якого числа Великдень).

Церковна назва свята – Вхід Господній у Єрусалим або тиждень ваїй (від грецької назви пальми). В Україні назву змінили у зв'язку з тим, що в наших широтах пальми не ростуть.

Вербна неділя 2020 Ілюстрція

У цей день віряни згадують, як Спаситель в'їхав до Єрусалиму на віслюку (символі миру). І народ вітав його пальмовими гілками – так зустрічали переможців у старовину.

Чистий четвер у 2020 році

Чистий, або Великий четвер відзначають у четвер перед Великоднем. У 2020 році він припадає на 16 квітня.

Православна Церква у цей день згадує Таємну Вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, у зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.