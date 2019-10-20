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20 жовтня • оновлено в 10:53
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Коли вдарять перші морози в Україні: синоптик здивував прогнозом

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Перші морози в Україні очікуються лише в середині листопада.

Про це повідомив "Фактам" народний синоптик Леонід Горбань. Він зазначив, що тепло протримається ще тиждень, після чого настане похолодання.

"У четвер, 24 жовтня, на українців чекає похолодання на 3-4 градуси. З 25 жовтня денна температура буде коливатися в межах 7-10 градусів, а по ночах очікується всього 2-3 градуси вище нуля. І до кінця місяця потепління більше не буде", - розповів він.

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"Перші морози прийдуть в Україну в середині листопада. Потім температура підніметься. А справжню зиму слід очікувати з 12 грудня", - заявив синоптик.

Ілюстрація

Ілюстрація

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні і лютому в Україні очікуються рекордні за останні 30 років морози. Очікуються також потужні снігопади.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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