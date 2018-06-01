Коли в Україну прийде справжня спека: синоптики назвали дату

В Україну з 5 червня в усі регіони прийде справжня спека.

Найтепліше буде в західних і південних областях, каже синоптик Укргідрометцентру 43-річна Наталія Голеня. Про це пише Gazeta.ua.

Так, літо в Україні почнеться з похолодання. Зниження температури очікують у північних областях. 1-2 червня на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині вночі прогнозують + 4 ... 9С°. Вдень + 16 ... 21С°.

"На решті території у перші дні літа буде тепліше. Вночі 10-15 градусів. Вдень 23-28. 3 червня знову потеплішає. Коливання будуть відбуватися постійно", - говорить синоптик.

Дощі та зливи з грозами пройдуть у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті. В інших регіонах опади очікуються місцями, короткочасні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики заявляли, що в червні 2018 року погода піднесе українцям кілька сюрпризів. Зокрема, обіцяної "африканської спеки" чекати не варто.