Коли в Україну прийде потепління після бурі: синоптик назвав дату

З 15 травня в Україні очікується покращення погодних умов та підвищення температури повітря.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик. За його словами, до п'ятниці над країною триматиметься холодний атмосферний фронт.

У середу та четвер уночі спостерігатимуться заморозки у західних областях, температура становитиме 0...+5 градусів, а подекуди опуститься й нижче за нуль. На півночі також очікується значне зниження температури вночі – від 0 до +2 градусів, на ґрунті заморозки до -2. На решті території +1...+6. Вдень температура не перевищуватиме +15.

В Україні потепліє з 15 травня pixabay

"А вже з 15 травня погода почне покращуватися, температура повітря підвищуватиметься, і на вихідні, 16 та 17 травня, денна температура коливатиметься в межах +15...+20 градусів. Вночі дещо прохолодніше, +3…+8", – розповів синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями там становила до 10 сантиметрів. Подібну погоду, спровоковану холодним атмосферним фронтом, метеорологи прогнозували цього дня й Україні.