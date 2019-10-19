На території України з 19 жовтня і до 25-26 жовтня буде тепла і суха погода, але потім "бабине літо" різко замінить справжня дощова і холодна осінь.

Про це повідомила "Фактам" заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. За її словами, на перших порах температура вдень буде на рівні +17...+20 градусів, а вночі – до +5...+8. Через це ймовірні тумани.

Упродовж тижня температура почне знижуватися. Денна буде коливатися в межах +15...+17 градусів. Але, наприклад, в Одеській і Миколаївській областях все ще буде +20...+22.

Коли в Україну прийде холодна осінь: синоптикиня назвала дату

"Тепла і суха погода збережеться до 25-26 жовтня. Можливо, наступними вихідними (26-27 жовтня. – Ред.) в Україну прийде справжня осінь – з дощами і холодом", – підкреслила Голеня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні і лютому в Україні очікуються рекордні за останні 30 років морози.

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