Коли в Україну повернеться тепло: названі дати

У більшості областей України з 5 вересня очікується невелике потепління, а у вихідні буде спекотна погода.

Температура повітря вдень становитиме +22... +24 градуси, повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.

У південних, центральних, східних і Сумській областях 6 вересня прогнозується дощ і гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/сек.

Температура в західній частині, північних областях вночі +8... +13, удень +19... +24; на решті території вночі +11... +16, на узбережжі морів до +19, вдень +23... +28 градусів.

У вихідні дні в Україні переважно без опадів, лише вдень 7 вересня в Карпатському регіоні, вночі 8 вересня у східних і західних областях — місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря вночі буде +10... +16, вдень +22... +28, у західних областях +19... +25 градусів.

У столичному регіоні 7-8 вересня без опадів. Температура вночі +10... +15, вдень +22... +27 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня погоду в більшості областей України визначатиме волога повітряна маса.

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