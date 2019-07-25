Коли в Україну повернеться спека: синоптик дала неочікуваний прогноз

Уже в п'ятницю, 26 липня, в Україні очікується підвищення температури повітря: воно прогріється до +23...+27 градусів, а на півдні до +28...+30. Вихідними стовпчики термометрів лише продовжать підійматися.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Так, за її словами, 27 та 28 липня в більшості областей передбачається +24...+29, а в південних регіонах – близько +29...+33 градусів.

"Дощі з грозами найбільш ймовірні на заході та сході. Північ, центр та південь належатимуть переважно сухій сонячній погоді", – відзначила синоптик.

Потепління Центр черкаських медіа

Вона додала, що у Києві 26 липня очікується +24...+26 градусів з поступовим підвищенням вихідними до +26...+29: місцями у неділю, 28 липня, стовпчик термометра підійметься до +30 градусів.

"Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум локальні на околицях. Буде багато сонця і багато тепла", – написала Діденко.

За її словами, сильна спека вихідними залишить Францію та Бельгію: там температура повітря впаде до +22...+26 градусів, а от "гаряче " буде на Балканах та західному узбережжі Чорного моря.

"Можете ремонтувати сачки для метеликів, діставати сарафанчики та шорти і радіти, що ми не Парижі", – підсумувала синоптик.

Погода Facebook Наталії Діденко

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