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Коли в Україну повернеться спека: синоптик дала неочікуваний прогноз

13.4т Читати матеріал російською

Уже в п'ятницю, 26 липня, в Україні очікується підвищення температури повітря: воно прогріється до +23...+27 градусів, а на півдні до +28...+30. Вихідними стовпчики термометрів лише продовжать підійматися.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Так, за її словами, 27 та 28 липня в більшості областей передбачається +24...+29, а в південних регіонах – близько +29...+33 градусів.

"Дощі з грозами найбільш ймовірні на заході та сході. Північ, центр та південь належатимуть переважно сухій сонячній погоді", – відзначила синоптик.

Потепління

Потепління

Центр черкаських медіа

Вона додала, що у Києві 26 липня очікується +24...+26 градусів з поступовим підвищенням вихідними до +26...+29: місцями у неділю, 28 липня, стовпчик термометра підійметься до +30 градусів.

"Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум локальні на околицях. Буде багато сонця і багато тепла", – написала Діденко.

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За її словами, сильна спека вихідними залишить Францію та Бельгію: там температура повітря впаде до +22...+26 градусів, а от "гаряче " буде на Балканах та західному узбережжі Чорного моря.

"Можете ремонтувати сачки для метеликів, діставати сарафанчики та шорти і радіти, що ми не Парижі", – підсумувала синоптик.

Погода

Погода

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився точний прогноз погоди на серпень-2019. Також метеоролог розповіла, яким буде вересень в Україні.

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Тема
Погода в Києві
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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