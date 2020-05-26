Коли в Україні запрацюють ресторани та кафе: в МОЗ дали відповідь

Вікторія Довгань Суспільство 09:30, 26.05.2020 Оновлено: 09:30, 26.05.2020

Повноцінне відкриття закладів громадського харчування в Україні поки неможливе через карантинні обмеження. Втім уже з 10 червня можна буде говорити про таке послаблення.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, нагадавши, що частковий дозвіл на роботу ресторанів та кафе вже діє (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кафе на карантині
shoppingpl.com

"Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас. Окрім того, робота на виніс. Те що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це, можливо, починаючи з 10 червня. Ми з розумінням ставимось до прохання наших підприємців. Але епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє повноцінного відкриття цих закладів", – сказав урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Грицай дав нове пояснення виклику Усику та закликав українців не мовчати

Зеленського могли усунути перед виборами, всі боялися за його життя – Трофімов

"Антикорупційне" кумівство. Як Ситник побудував систему кругової поруки в НАБУ

За борги з комуналки будуть зламувати квартири? Яке рішення ухвалила Рада й що чекає на українців

У США спрогнозували наступ на Україну через нестачу води в Криму