Коли в Україні запрацюють ресторани та кафе: в МОЗ дали відповідь

Повноцінне відкриття закладів громадського харчування в Україні поки неможливе через карантинні обмеження. Втім уже з 10 червня можна буде говорити про таке послаблення.

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Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, нагадавши, що частковий дозвіл на роботу ресторанів та кафе вже діє (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кафе на карантині shoppingpl.com

"Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас. Окрім того, робота на виніс. Те що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це, можливо, починаючи з 10 червня. Ми з розумінням ставимось до прохання наших підприємців. Але епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє повноцінного відкриття цих закладів", – сказав урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL: