Коли в Україні запрацює транспорт: Степанов пояснив позицію МОЗ

Пасажирські перевезення в Україні відновляться, коли Міністерство охорони здоров'я побачить відповідні критерії в регіонах, які дозволять це зробити.

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Із такою заявою на брифінгу виступив очільник МОЗ Максим Степанов, наголосивши, що чіткі вимоги передбачені адаптивним карантином (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пропозиція МОЗ полягала в тому, щоб ми перейшли на так званий адаптивний карантин, який може відрізнятися залежно від регіону. Цей перехід передбачає, що у нас кожний етап відповідає певним критеріям. Зокрема рівень захворюваності, яка кількість хворих перебуває в лікарнях, яке навантаження на медичну систему, яка кількість тестувань. Тобто є відповідні критерії", – сказав міністр.

Транспорт в Україні Zaxid Media

Степанов наголосив, що, залежно від цих критеріїв, на місцях запроваджуватимуться певні послаблення обмежувальних заходів (зокрема й відновлення руху транспорту), які розтягнуться у часі на чотири етапи.

"Позиція МОЗ – якщо ви відповідаєте критеріям, то тоді можливе пом'якшення і запуск тих чи інших галузей", – пояснив урядовець.

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