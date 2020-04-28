Коли в Україні закінчиться епідемія COVID-19: вчені вирахували дату
Вчені з Сінгапуру спрогнозували можливу дату закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 у світі та в кожній із країн. Окрім всього іншого, змодельовано розвиток ситуації і в Україні.
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За їхніми розрахунками, це настане 8 червня 2020 року, повідомляється на сайті Data-Driven Innovation Lab. Пік епідемії коронавірусу в Україні нібито вже минув. До 19 травня країна подолає 97% всіх випадків захворювання, до 29 травня – 99%, а до 8 червня – 100%.
Зазначається, що прогноз базувався на основі даних щоденного моніторингу нових випадків інфікування. За його основу взято так звану модель SIR, яка враховує кількість людей, схильних до ризику зараження, вже заражених і тих, хто одужав.
Вивчаючи статистику цих показників із різних країн світу, науковці змогли оцінити криву життєвого циклу пандемії та спрогнозувати її останній етап.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта вважає, що пік захворюваності на коронавірус в Україні, найімовірніше, випав на період 24-27 квітня.
А за прогнозом українських вчених зі Світового центру даних геоінформатики та сталого розвитку, епідемія коронавірусу триватиме в Україні до кінця квітня, захворіє 45 тисяч громадян і 3 тисячі помре.