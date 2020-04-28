Коли в Україні закінчиться епідемія COVID-19: вчені вирахували дату

Вчені з Сінгапуру спрогнозували можливу дату закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 у світі та в кожній із країн. Окрім всього іншого, змодельовано розвиток ситуації і в Україні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВРУС

За їхніми розрахунками, це настане 8 червня 2020 року, повідомляється на сайті Data-Driven Innovation Lab. Пік епідемії коронавірусу в Україні нібито вже минув. До 19 травня країна подолає 97% всіх випадків захворювання, до 29 травня – 99%, а до 8 червня – 100%.

Епідемія коронавірусу в Україні може закінчитися 8 червня Data-Driven Innovation Lab

Зазначається, що прогноз базувався на основі даних щоденного моніторингу нових випадків інфікування. За його основу взято так звану модель SIR, яка враховує кількість людей, схильних до ризику зараження, вже заражених і тих, хто одужав.

Вивчаючи статистику цих показників із різних країн світу, науковці змогли оцінити криву життєвого циклу пандемії та спрогнозувати її останній етап.

Коронавірус в Україні LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL: