Коли в Україні відкриють садки і чи будуть діти носити маски: Степанов дав відповідь

Суспільство 16:51, 15.05.2020 Оновлено: 17:07, 15.05.2020

На етапі послаблення карантинних заходів, який починається 22 травня, в Україні може бути дозволена робота дитячих садків.

Як повідомив в інтерв'ю "ВВС Україна" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, також на цьому етапі можуть дозволити роботу готелів, міського транспорту, проведення певних спортивних заходів без глядачів.

"Все залежить від епідеміологічної ситуації. Але ситуація у нас різна по областях. В деяких регіонах цей етап не настане, тоді дитячі садочки не відкриються", – зазначив він.

Вихователі в дитсадках працюватимуть у масках

На питання, чи будуть діти в садочках змушені носити маски, Степанов відповів, що зараз відпрацьовуються ці правила.

"Це розробляють фахівці. Все, що стосується персоналу, то вони будуть у масках, буде соціальна дистанція, дезінфекція рук", – додав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов заявив, що кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"За диваном відсидишся?" Соколова нецензурно звернулася до Усика

У селі в Одеській області побудують унікальну площу з літнім кінотеатром

"Ні для кого не секрет": Сивохо звинуватив українську армію в мародерстві на Донбасі

Жодного кумівства? Понад 30 "кварталівців" за рік потрапили в органи влади

Україна готується відновити авіасполучення з Єгиптом, Туреччиною та Грузією: названо дату