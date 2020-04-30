Коли в Україні відчинять магазини та перукарні: у МОЗ назвали дату

Відновлення роботи закладів торгівлі, а також перукарень в Україні планується з 11 травня. Після зазначеної дати влада має намір послабити карантинні обмеження через COVID-19 для малого бізнесу.

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З такою заявою на брифінгу виступив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас поки він закликав українців дотримуватися введених обмежень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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"Щодо відкриття інших магазинів, пом'якшення карантину, зокрема для малого бізнесу, ми плануємо робити вже з 11 травня. Воно буде стосуватися і магазинів, і перукарень, і інших побутових речей, якими ми звикли користуватися. Але я прошу дотриматися карантиних заходів, які є на сьогодні в Україні", – наголосив очільник МОЗ.

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