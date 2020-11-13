Коли в Україні вдарять люті морози: народний синоптик дав прогноз
З 15 січня очікується різке зниження температури
Вночі буде до 16 градусів морозу
Така погода збережеться до 8 лютого
Сильні морози прийдуть в Україну в січні 2021 року.
Як розповів "Апострофу" народний синоптик Леонід Горбань, з 15 січня очікується різке зниження температури. Вночі буде до 16 градусів морозу.
За даними синоптика, також у цей період випаде сніг.
Така погода збережеться до 8 лютого, потім температура утримуватиметься трохи нижче 0 градусів.
Вже 20 лютого очікується потепління до +2 градусів. Перепади температури і мокрий сніг триватимуть до кінця зими.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.