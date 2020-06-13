Коли в Україні спаде спека: синоптики дали точний прогноз

Суспільство 16:10, 13.06.2020 Оновлено: 16:56, 13.06.2020

З неділі, 14 червня, в Україну прийде похолодання і дощі.

Як повідомив ТСН начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, із 14 червня по всій території України буде зниження температури до 23-28 градусів вдень, разом із яким прийдуть дощі, місцями з грозами.

Коли спаде спека і як надовго

При цьому вночі температура повітря буде опускатися до 15-17 градусів тепла, місцями до 11 градусів.

За словами синоптика, дощі накриють також і столицю України Київ.

Таке похолодання протримається в країні до 17 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня практично на всій території України зіпсується погода. Очікуються грози, град і шквальний вітер.

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