Коли в Україні спаде спека: прогноз народного синоптика

Спекотна погода в Україні вже до вихідних відчутно спаде, можливі дощі. Початок осені також очікується дощовим.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань. За словами синоптика, передбачати погоду в Україні йому допомагають не так народні прикмети, як астрономічні спостереження.

"Планети Сонячної системи - Марс, Венера, Юпітер, Сатурн разом із Землею - перебувають по один бік Сонця. Це означає, що тиск на екватор Землі дуже зріс. Виходить, що гарячі повітряні маси з Африки піднімаються на північ дуже швидко", - пояснив він.

Коментуючи спеку в Україні, синоптик спрогнозував до 18 серпня різке зниження температури на 7-8 градусів.

"Денна температура буде 23-25 ​​градусів, але не більше. До самого кінця місяця, до 30 серпня, така погода буде утримуватися - 24-27 градусів. Вище 30 вона не повинна піднятися", - розповів він.

Горбань також повідомив, що кінець літа і початок осені очікуються дощовими.

"15-16 серпня очікується дощ у західній та цетральній частині України, потім 20-21 серпня. Ці дощі повинні знизити температуру. 27-28 серпня теж очікується дощ. Якщо брати вересень, то з 1 по 13 число - суцільні дощі. Вони набагато зменшать температуру майже по всій Україні", - заявив синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на поточному тижні очікується спекотна погода більше 30 градусів, однак ночами температура повітря буде значно нижчою, ніж вдень.