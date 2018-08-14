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Коли в Україні спаде спека: прогноз народного синоптика

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Спекотна погода в Україні вже до вихідних відчутно спаде, можливі дощі. Початок осені також очікується дощовим.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань. За словами синоптика, передбачати погоду в Україні йому допомагають не так народні прикмети, як астрономічні спостереження.

"Планети Сонячної системи - Марс, Венера, Юпітер, Сатурн разом із Землею - перебувають по один бік Сонця. Це означає, що тиск на екватор Землі дуже зріс. Виходить, що гарячі повітряні маси з Африки піднімаються на північ дуже швидко", - пояснив він.

Коментуючи спеку в Україні, синоптик спрогнозував до 18 серпня різке зниження температури на 7-8 градусів.

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"Денна температура буде 23-25 ​​градусів, але не більше. До самого кінця місяця, до 30 серпня, така погода буде утримуватися - 24-27 градусів. Вище 30 вона не повинна піднятися", - розповів він.

Горбань також повідомив, що кінець літа і початок осені очікуються дощовими.

"15-16 серпня очікується дощ у західній та цетральній частині України, потім 20-21 серпня. Ці дощі повинні знизити температуру. 27-28 серпня теж очікується дощ. Якщо брати вересень, то з 1 по 13 число - суцільні дощі. Вони набагато зменшать температуру майже по всій Україні", - заявив синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на поточному тижні очікується спекотна погода більше 30 градусів, однак ночами температура повітря буде значно нижчою, ніж вдень.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПрогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Об'єкт
погода
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