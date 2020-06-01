Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що "Укрзалізниця" може відновити залізничне сполучення у інших регіонах України тільки коли вони відповідатимуть критеріям пом'якшення карантину.

Як він розповів у ефірі "Сніданку з 1+1", це залежить від самих регіонів.

"У них є місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. МОЗ запропонувало параметр інциндентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення) – це 12 людей на 100 тисяч населення. Якщо показник менший, ніж така кількість захворюваних протягом тижня, то комісії розглядають і пом'якшують карантин", – пояснив міністр.

Стало відомо, коли в Україні повністю запустять потяги

За його словами, цього тижня ще кілька регіонів приєднаються до відновлення залізничного сполучення. Разом із тим, Криклій запевнив, що вартість проїздних квитків не підніметься.

"Ми ціни не піднімаємо, окрім міських напрямків, де міста ухвалюють рішення. Вони встановлюють вартість. В "Інтерсіті" ми вартості не змінюємо", – наголосив Криклій.

Попри це, за словами міністра, білети на деякі нічні потяги все ж виросли у ціні. "Це не тому, що зросла вартість. Причина ось в чому: якщо виходить новий фірмовий потяг, класом вищий, де кращі умови, то вартість відрізняється. Так завжди було", – пояснив Криклій.

Нагадаємо, з 1 червня "Укрзалізниця" частково відновила свою роботу. На даний момент українцям доступно близько 30 напрямків. Крім того, відновлено рух приміських поїздів. З 1 червня на маршрути вийшли 214 електричок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня, в Україні почався наступний етап ослаблення карантину.