Коли в Україні потеплішає: синоптик уточнила прогноз

У другій половині наступного тижня (15 - 21 липня) в Україні відновиться комфортна погода.

Так, температура повітря підвищиться до 24 + 29 градусів, а на півдні і сході до + 28 +33 градусів. Про це у своєму метеоблозі розповіла синоптик Наталія Діденко.

При цьому, за її прогнозом, у Києві у найближчі дні погода буде нестійкою, з періодичними дощами. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +9 +13 градусів, а вдень повітря прогріється до +19 +23 градусів.

Тепло в Україні "Факти"

Але друга половина наступного тижня, 19-21 липня, також принесе до Києва багато сонця, припинення опадів і підвищення температури повітря до +25 +28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на вихідних, 13-14 липня, погода комфортною буде, у першу чергу, для туристів.

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