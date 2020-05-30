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30 травня • оновлено в 17:29
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Коли в Україні потеплішає: метеоролог дав відповідь

2.7т
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В Україні цьогоріч затягнеться метеорологічна весна, яка розпочалася ще в лютому.

Як розповів "Радіо Свобода" директор Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського Олександр Косовець, це пов'язано зі змінами клімату та нестабільністю у природі.

Найближчим часом метеорологічне літо не настане

Найближчим часом метеорологічне літо не настане

"Зазвичай метеорологічна весна у нас триває два місяці. Проте цього року буде чотири. Якщо брати до уваги історичні дані, то у 1990 році весна тривала 5 місяців. Тобто історичний рекорд поки не побитий", – зазначив він.

За словами метеоролога, переважно вже у травні в Україні настає метеорологічне літо. Наприклад, офіційним стартом літа минулого року було 17 травня, а позаминулого і взагалі 29 квітня.

"Як для 21 століття, то цей травень аномальний", – сказав Косовець.

За даними Укргідрометцентру, дощова погода триватиме в Україні і наступного тижня.

"Спостерігатимуться помірні дощі, а температурний режим суттєво не зміниться. Найближчим часом метеорологічне літо не настане. А далі поки не прогнозуємо", – сказав начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Фактично, літо має настати, коли середньодобова температура повітря складатиме +15 градусів. При цьому це буде показник не за одну добу, а за певний відрізок часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи припускають, что в Північній півкулі, де розташована Україна, літо буде рекордно спекотним.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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