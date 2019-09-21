Коли в Україні переводять годинники на зимовий час: дата і всі нюанси

В ніч з 26 на 27 жовтня о 04.00 Україна переходить на зимовий час і переводить стрілки годинника на годину назад.

Про це повідомляє OBOZREVATEL, який також зібрав поради лікарів, як адаптуватися до нового часу без шкоди для здоров'я.

society6.com

Перехід на новий час є великим навантаженням для організму, оскільки йому складно звикнути до нового режиму, проте лікарі радять підготуватися до переходу на зимовий час заздалегідь, як мінімум за тиждень.

Пропонуємо ознайомитися зі списком корисних порад, які допоможуть швидше привести себе в норму:

Сон. По-перше, потрібно скорегувати режим сну заздалегідь. Зокрема, хоча б за тиждень до переходу на зимовий час. У разі, якщо заснути раніше не виходить перед сном можна прийняти теплу ванну, яка розслабляє і допомагає швидше заснути

Режим дня. Раз лягати доведеться раніше, то вечеряти також доведеться на годину раніше, ніж звичайно. До цього варто підготуватися. У цей період – день-два до початку переходу на зимовий час – краще відмовитися від прийняття алкоголю і кави з кофеїном.

Діти. Дітям можна допомогти адаптуватися. Тут застосовуються схожі поради, як і для дорослих. Зокрема, перемістивши на годину раніше режим дня, а також відхід до сну.

Як писав OBOZREVATEL, держави-члени Євросоюзу з 2021 року зможуть сами вирішувати, чи переводити стрілки годинника на зимовий і літній час. Громадське голосування з цього питання отримало 84% голосів проти зміни часу

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