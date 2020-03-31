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31 березня • оновлено в 12:04
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Коли в Україні настане пік коронавірусу: в МОЗ вселили надію прогнозом

18.9т
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Карантинні заходи, які були введені в Україні на випередження, можуть посприяти тому, щоб пік епідемії коронавірусу в країні не настав.

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Про це під час брифінгу 31 березня заявив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми не хочемо, щоб в Україні настав пік. Ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього й введені на випередження карантинні заходи, які дозволяють нам розтягувати в часі кількість випадків коронавірусної хвороби", – сказав він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Тому ми маємо прогнози, але робимо все можливе, щоб цього пікового навантаження не відбулося. І щоб ми, як Японія, пройшли все з одиничними випадками, з якими спокійно буде справлятися система охорони здоров'я", – додав Ляшко.

Водночас головний санлікар запевнив, що в Україні є необхідна кількість медустанов, підготовлених до прийняття хворих COVID- 19. Йдеться про 240 лікарень.

"Ми маємо певні математичні моделювання та прогнози. Ми знаємо, коли можемо очікувати пікове навантаження на систему охорони здоров'я. Тому, коли говорять про першу хвилю, – це 67 тис. ліжок. Але є лікарні й другої хвилі, які будуть підключені в разі, коли понад 50% ліжкового фонду, який озвучено, буде зайнято хворими з коронавірусом", – сказав Ляшко.

Він також підтвердив, що туриста з Балі, якого помістили з іншими українцями на обсервацію в готель "Козацький", привезли в лікарню з високою температурою і зробили тест на COVID-19.

Ляшко додав, що громадяни, які повернулися з-за кордону, повинні дотримуватися режиму самоізоляції чи обсервації, як визначено національним законодавством, проте як це контролюватимуть, в Міністерстві охорони здоров'я поки не уточнюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що завдяки карантину в Україні істотно зменшилася кількість захворювань на грип та грипоподібні хвороби. Це говорить про те, що обмежувальні заходи можуть стримати й поширення коронавірусу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни, вот только сейчас понял, что вашу страну может спасти только один человек. Гордон со своими пирамидками.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, смотрим на Ю т у б: Вы представляете реальную картину происходящего?____.
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