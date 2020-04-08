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8 квітня • оновлено в 22:02
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Коли в Україні можуть скасувати карантин: у МОЗ назвали терміни

17т
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Робити прогнози про закінчення карантину в Україні через коронавірус можна буде не раніше як наприкінці терміну нинішніх обмежувальних заходів, що діють до 24 квітня.

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Про це на брифінгу 8 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, зазначивши, що спершу треба побачити, як спрацюють затверджені Кабміном заборони (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми дивимося на епідеміологічну ситуацію. Ми порівнюємо всі сценарії країн ЄС і сусідів, які пізніше за нас вжили превентивних заходів. Щодо впровадження і скасування карантину рішення буде ухвалюватися ближче до терміну його завершення. Ми тільки в третьому дні посилених заходів. Тому питання скасування карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж за 10 днів від сьогоднішньої дати", – зазначив він.

Карантин

Карантин

PMG.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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