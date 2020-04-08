Коли в Україні можуть скасувати карантин: у МОЗ назвали терміни

Робити прогнози про закінчення карантину в Україні через коронавірус можна буде не раніше як наприкінці терміну нинішніх обмежувальних заходів, що діють до 24 квітня.
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Про це на брифінгу 8 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, зазначивши, що спершу треба побачити, як спрацюють затверджені Кабміном заборони (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми дивимося на епідеміологічну ситуацію. Ми порівнюємо всі сценарії країн ЄС і сусідів, які пізніше за нас вжили превентивних заходів. Щодо впровадження і скасування карантину рішення буде ухвалюватися ближче до терміну його завершення. Ми тільки в третьому дні посилених заходів. Тому питання скасування карантину ми будемо коментувати не раніше, ніж за 10 днів від сьогоднішньої дати", – зазначив він.
Карантин
PMG.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо українці будуть суворо дотримуватися карантину, то є високий шанс того, що з 24 квітня він почне слабшати.
А голова партії "Слуга народу" й перший заступник голови фракції СН в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що в Україні карантин в його нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.
Подібні терміни озвучував і радник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, пік епідемії коронавірусу настане приблизно 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.
В РНБО ж вважають, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення хвороби.
Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що частина карантинних заходів, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Але повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше як в другій половини травня.
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