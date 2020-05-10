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10 травня • оновлено в 19:26
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Коли в Україні можна буде ходити без маски: в МОЗ зробили прогноз

2.3т
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В Україні масковий режим у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 може завершитися до кінця літа.

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Як повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, це найоптимістичніший прогноз за умови зниження числа нових випадків зараження.

Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть зняти маски

Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть зняти маски

"Якщо кількість випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садки відкриємо", – зазначив він.

За словами Ляшка, якщо сезонність не вплине на поширення інфекції, тоді буде складніше.

"Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невід'ємним другом до кінця цього року", – підкреслив головний санлікар.

Він нагадав, що наступний перегляд умов карантину відбудеться 22 травня.

"До тих пір ми будемо в масках, з антисептиками і соціальною дистанцією. Іншого виходу немає", – додав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, Віктор Ляшко затвердив постанови Міністерства охорони здоров'я з рекомендаціями для закладів, яким дозволять працювати після пом'якшення карантину 11 травня.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус карантин
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