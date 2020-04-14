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14 квітня • оновлено в 09:07
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Коли в Україні чекають сплеску коронавірусу: Ляшко назвав "маркерну" точку

3.4т
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Прогнозований масовий наплив українців до церков на Великдень може повністю знищити успіхи країни щодо стримування пандемії коронавірусу, які були досягнуті завдяки карантину.

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Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Маркерна точка – це 24 квітня, дата, яка нам покаже ситуацію. Це як раз 5-7 день після Великодня. Ми побачимо, чи є у нас сплеск після відзначення цього свята", – сказав він.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Заступник глави МОЗ зазначив, що відомство не раз звертало увагу Ради церков і представників всіх конфесій на те, що потрібно зробити все можливе для уникнення масових скупчень. І досвід Вербної неділі показав, що порушень у святинях було не дуже багато.

Але мали місце випадки, коли українці натовпами збиралися біля храмів, не дотримуючись водночас жодних правил соціального десантування. Все це призводило до тісних контактів, а в майбутньому може призвести і до сплеску захворюваності на COVID-19.

Тому Ляшко закликав громадян відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину.

"Не вистачить ніяких сил ні поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і людей. Ми розраховуємо на свідомість українців", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через свідоме ігнорування карантину братією контрольованої УПЦ МП Києво-Печерської лаври, головна православна святиня України перетворилася на справжній епіцентр епідемії коронавірусу в Києві. Станом на ранок 13 квітня небезпечна хвороба була виявлена у 63 священнослужителів лаври, один випадок став смертельним.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
вірус церква
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